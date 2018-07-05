〈北部〉滑海盜船、騎Hibike 宜蘭童玩節7日開幕

2018-07-05

推出最長、最高滑水道 活動長達44天

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕邁入第廿三年的宜蘭國際童玩藝術節將於週六（七日）開幕，縣府今年在園區內設立高九公尺、長五十公尺的「飛魚海盜船」，是童玩節史上最高、最長的滑水道，並優化園區水域設施與活動，昨邀請民眾搶先試玩。

代理縣長陳金德說：「不衝人數、保證品質。」歡迎遊客到童玩節感受全國最優質的水，清涼一「夏」。

童玩節七日至八月十九日，在冬山河親水公園展開四十四天的活動。今年水上活動設施除了最高、最長的滑水道，還有首創高四公尺、長三十公尺，行經水域環境的「Hibike」天空腳踏車。文化局也將過去分為三區的水域環境合併為一區，並在冬山河域辦理「風帆體驗」、「輕艇趣味競賽」及「龍舟體驗」等遊戲，打造全新水上體驗。

園區還設有「斯洛伐克友誼堡」、「水玩堡」、「冒險島」、「親子堡」、「寰宇市集」及「綠商店」等六大展區，邀請來自波蘭、斯洛伐克、韓國、日本及首度參與童玩節的奧地利等廿三國、三十支國外團隊演出。表演團隊除了在舞台固定演出，也會在園區不定期快閃表演，帶給遊客更多驚喜。

社福團體、幼兒試玩 遊客體驗喊很爽

宜蘭縣政府昨邀請縣內社福團體、五結鄉立幼兒園學童、童玩節贊助廠商及縣內旅宿業者，到童玩節園區搶先試玩。陳金德及副縣長黃適超共同參與，與學童玩遊戲、打水仗，為童玩節宣傳。

陳金德指出，今年童玩節內容更豐富，除了水域遊戲創新，表演也更多元，園區淋浴間與廁所也斥資千萬元改善，希望讓民眾到園區戲水可以更舒適，園區也有各鄉鎮農會提供的地方美食，充分展現宜蘭特色。

「我們不衝人數、提供品質！」陳金德說，冬山河域水質優良，今年更開放龍舟及帆船等動態體驗，搭配全新「Hibike」天空腳踏車，將海、陸、空活動與水連結，讓遊客以不同方式體驗宜蘭好「水」。

「玩得很爽！」王姓遊客體驗後說，今年童玩節有很多新玩意，最長、最高的滑水道特別刺激，讓人想一玩再玩；陳姓遊客也直呼，滑水道太刺激了，速度相當快，今年童玩節讓人耳目一新。