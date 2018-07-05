〈北部〉竹北大型藝術公仔巡展 30機器人吸睛

2018-07-05

〔記者廖雪茹／竹北報導〕屏東縣政府「LUCAS去旅行」大型藝術公仔巡迴展，即日起到七月三十一日，在新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區展出，三十座高約兩公尺，造型前衛的機器人十分吸睛。

「LUCAS去旅行」是屏東縣政府為二○一九年台灣燈會暖身的活動，與新竹縣政府首次合辦巡迴展。策展人、雕塑家賴冠仲表示，這次展出邀請英國、日本、菲律賓及台灣的當代藝術家，用觀看國境之南屏東的目光和想像，分享對屏東的初識與感動，以機器人為載體從事創作，分別呈現屏東的熱、山海、原住民、農產品等特色。

縣府文化局長張宜真表示，每座機器人的彩繪圖案各具特色，其中知名插畫家小宅武巴以油紙傘文化為骨架，結合客家花布衣裳及屏東縣花九重葛圖騰呈現的機器人，與新瓦屋文史特色相互呼應。

為普悠瑪號揮毫文創商品標誌的正妹書畫家辜琪鈞帶來作品「寫詩吧」，呈現亮綠色及書法線條；還有機器人呈現屏東老建築、北大武山斷崖等。

縣長邱鏡淳說，活動期間，凡與任一LUCAS機器人合照，並在Instagram上發文標記指定關鍵字與地點，就有機會獲得限量「屏安好物」或文化局限定好禮，現場還有一千份活動酷卡供索取。新瓦屋園區的特色店家，也推出特別專案活動。詳情可瀏覽臉書「竹縣go藝思」、屏東縣政府官網或「Lucas去旅行」粉絲專頁。