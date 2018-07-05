〈北部〉風雨太強 苑裡30公頃水稻倒伏

2018-07-05

損失初估逾63萬 已報請苗縣府

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕受鋒面影響，苗栗縣以南地區於六月底起豪大雨伴隨強風，造成不少災情，而苗栗縣最南端的苑裡鎮也受鋒面波及，造成水稻倒伏，受害面積約三十公頃，損失初估六十三萬多元，苑裡鎮公所農業課已經報請苗栗縣政府，希望能幫助農民。

縣府：未達災損門檻 會盡力爭取

縣府農業處農務科指出，因苑裡鎮水稻栽種面積約一千六百公頃，若因天然災害倒伏的水稻面積為三十公頃，恐怕無法達到中央補助因天災單一作物達該鄉鎮市作物五％的門檻，但農業處仍會報請中央，盡力替農民爭取權益。

苑裡鎮公所農業課指出，農民因天然災害導致心血受損，並非農民之過，希望縣府能盡力協助，畢竟農民也是看天吃飯，無法避開雨勢。這次受害的水稻主要為越光米品種，一般而言水稻倒伏主要分為「莖彎倒」、「莖折倒」等，可能讓水稻結實率降低，影響農民收成成果。

農民說，之前的抽穗期卻碰到缺水，差點無水灌溉，農友都擔心稻子枯死，幸好經協調鯉魚潭水庫供水才有水可用，沒想到盼到水足後，於準備收割之際，卻遇上大雨、強風，讓水稻倒整片，真的是無語問蒼天。

苑裡鎮水稻栽種面積居全縣之冠，有苗栗穀倉之稱。不過，近年來因颱風、豪雨屢傳水稻受損狀況，導致水稻成空包彈等狀況也時有所聞，曾發生全鎮超過一千三百公頃水稻出現空包彈情形，讓農友損失慘重。