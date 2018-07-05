〈北部〉新竹縣世大運足球場封近1年 球友批花2.7億養蚊子

2018-07-05

〔記者廖雪茹／竹北報導〕世足賽正夯，新竹地區的足球社團、俱樂部卻抱怨，新竹縣第二運動場作為二○一七台北世大運的國際足球賽場，賽事結束近一年了，至今依舊封閉，讓球友無處可踢球，直批是最貴的蚊子競賽場地。

代理場長：將公布收費基準 尋求認養

新竹體育場代理場長張晉嘉表示，人工草皮足球場維護經費高，一年約六十到九十萬元，開放團體或自然人申請租借，並未開放一般大眾使用。將在公布收費基準後，尋求企業社團認養。目前足球協會預定八月舉辦足球城市對抗賽、體育署十一月將辦亞洲足球聯賽東亞盃足球預賽。

世大運至今未開放 球友無處可踢球

配合世大運，台北市政府、體育署合作投資兩億七千萬元，在新竹縣第二運動場打造一座FIFA認證的國際級足球場。但世大運結束後，縣府雖表示足球場將採認養方式，並提供足球隊等相關團體借用；但近一年來許多球友向縣府詢問何時開放，都得到「還沒有公布新的收費標準，目前暫不出借」的回應，球友只能克難地自找地方踢球。

縣府：收費基準 本月將開審查會

張晉嘉表示，足球賽等體育場館採使用者付費方式，但原有管理辦法已不適用，已研擬新的收費基準，預定七月召開第五次法規審查會議，審查通過即可依相關程序公布。

此外，新竹縣副縣長楊文科獲國民黨提名參選下屆新竹縣長，挨批未積極督促縣府團隊對外開放足球場，卻搭世足熱潮製作文宣，讓人感到無比諷刺，希望「別再消費足球！」

楊文科表示，關心體育賽事，與參加體育活動是兩回事。針對足球場的使用，縣府已邀集體育學者及專家訂定合理的收費標準，經縣府核定，即可讓民眾申請使用；國際場地維護不易，縣府將努力持續推動各項運動，希望民眾支持。