〈北部〉《桃園》中興路平鎮路段車禍熱點 交局將測速

2018-07-05

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區中興路平鎮段是通往楊梅、龍潭地區的聯絡要道，上下班時間車潮眾多、速度飛快，由於道路彎曲、高低落差，易造成視線死角，今年至今已發生四十起車禍，有處民宅近期被撞四次，彎道二三一巷路口三年來更奪走兩條人命，居民人人自危。市府交通局與警方昨天現場會勘後指出，近期將增設紅綠燈、測速照相桿，改善車禍頻傳的問題。

Ｓ型彎道 今年已發生40起事故

貫穿龍潭區、楊梅區的中興路是平鎮區南北向要道，周邊工廠林立，鎮興里里長黃志杰說，九年前道路從雙向單線道拓寬為雙向二線道後，行經車速變快，尤其二二九號到三○五號間為Ｓ型彎道，常有車輛因煞車不及而發生車禍，今年迄今就發生了四十起事故。

兩戶民宅更衰 遭車輛直接撞擊

黃志杰說，平鎮段道路設計不良，除了道路彎曲，接近出口處的道路坡度高低起伏，彎道出口的二三一巷更是車禍頻傳，三年來奪走兩條性命，附近的兩戶民宅曾遭車輛撞擊，讓居民長年生活在「不知道何時會輪到我」的車禍恐懼中。

市議員謝彰文痛批相關單位未積極改善，十多年來屢向市府反映，建議當地增設測速照相桿、在彎道出口處設置紅綠燈，官方卻總是回稱「經計算本路口流量不足，無法設置」，令人心寒。

中興路平鎮段為雙向四線道路，路幅約十六公尺，平鎮警分局交通組指出，車禍肇因多為「未依規定禮讓車輛」、「車速過快」等，因彎道幅度大，車速過快反應不及，受傷率和事故嚴重性較其他道路高，警方已在彎道處加裝爆閃燈並加派員警取締違規，呼籲駕駛人行經此路段應放慢車速。

謝彰文昨邀集市府交通局、警方到場會勘，交通局人員表示，針對車禍熱點，經研議後近期會在二三一巷路口設置紅綠燈，號誌以廿四小時運行，也會在轉彎處設置測速照相桿，盼能減少車禍事故。