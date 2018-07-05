〈北部〉《桃園》大溪拚觀光 盼增建16YouBike站

2018-07-05

〔記者李容萍／大溪報導〕桃園人愛騎YouBike，屬觀光景區的大溪區目前設有四個租賃站，包括已啟用一年半的中正公園、月眉停車場站，還有六月剛啟用的河濱公園、埔頂公園站，考量前三站都在大溪河東地區，河西地區僅有一處，市議員楊朝偉昨邀交通局與在地里長、里民座談，提出新增十六個租賃站建議，希望以此串聯各景區，推廣民眾騎YouBike遊大溪，以分流人潮，解決大溪假日塞車問題。

交局：下階段 再拚觀光景點設置

交通局表示，YouBike租賃站目前以設置於重大交通場站（如捷運站、火車站、轉運站）、學校設施及公園綠地等公共設施為主，以滿足民眾通勤、購物及短程接駁等需求。待日常交通需求達滿足後，將進一步評估各觀光景點區域的設置，以建立更便利的低碳觀光運輸。

交通局統計，桃園市從二○一六年二月建置公共自行車租賃系統YouBike以來，至六月底已啟用一九九個租賃站、提供六五○○輛公共自行車，迄昨累計總騎乘次數逾一三二○萬次，每輛單車平均每日出借六次。

大溪現有4個租賃站 年底再增2站

大溪區現有四個YouBike租賃站，年底將再增設仁和國小、市立圖書館崎頂分館兩個場站。由於大溪的停車空間不足，為了推廣遊客搭乘大眾運輸再轉乘YouBike暢遊大溪，楊朝偉及多名里長建議交通局可利用710國道客運的便利性，通盤考量增設新站，以方便遊客代步使用，並於大漢溪、石門水庫及大溪老城區的各個景點設站串聯發展觀光，如此也可分流人潮解決假日塞車問題。

地方提出的十六個建議場站，包括南興落羽松、大溪落羽松、石門大草坪、永昌宮、仁和宮、太武新村、大溪轉運站、齋明寺、勤奮公園、三坑老街、溪洲、僑愛、中庄調整池、山豬湖休憩園區、金蘭醬油及豐德路一六五九號。

交通局也說，新設站有用地空間、騎乘環境及電力來源三個評估原則，須有相當的空間才能建置場站設施；此外也需考量周邊道路流量、交通特性及幾何設計等因素，以民眾能安全騎乘車輛為原則；YouBike場站需要電力維持設備及網路運作，偏遠地區若周邊無電力可接引，便無法設置。