〈北部〉宜市原民服務站 斥資億元蓋會館

2018-07-05

明年3月動工 後年完工啟用

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府斥資一億元，將在宜蘭市興建原住民多功能會館，預計明年三月動工，一○九年完工啟用。縣議員孫湯玉惠說，會館是說故事的地方，除傳承文化，也要發展成原民產業行銷平台；陳傑麟議員也說，會館設計要融入原民圖騰與元素，並打造主題公園成為原民指標景點。縣府表示，這些建議都已納入規劃。

宜蘭縣原住民約一萬七千人，南澳、大同兩原民鄉有一萬餘人；其他六千多人散居平地鄉鎮市，擔心平地原民語言、文化與技能失傳，縣府先後在五結孝威成立宜蘭縣平地原住民活動中心、在宜蘭市成立都市原民服務站。

議員盼成為服務站擴大延伸

不過，活動中心與服務站設施老舊，且都是借別人的場地，沒有屬於自己會館；經孫湯玉惠等人積極爭取，縣府同意斥資一億元，將宜蘭市現有的服務站改造成多功能會館。縣府表示，這是一棟地下一層、地上六層樓的建築，正進行規劃設計。

平地原住民議員孫湯玉惠說，會館是服務站的擴大延伸，讓都會區族人有地方傳承教育、文化與技能的地方，也結合縣府原民所成為行政中心，未來應有長青食堂、健康站與關懷據點，讓平地原民受到更好的照顧，會館也成為說故事的地方，傳承耆老滿滿回憶。

縣府允一併規劃公園預定地

大同鄉縣議員陳傑麟說，原民會館旁有公園預定地，縣府應一併規劃，將公園發展成「原住民公園」，會館建築要融入原民圖騰與元素，成為原民文化指標景點及產業基地。

縣府民政處表示，原民會館是希望幫助平地原住民，解決教育、文化與經濟等問題，會有多功能用途，縣府也會整合原民農產、文創等商品成立產銷平台，附近公園預定地一併納入規劃。