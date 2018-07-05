〈北部〉20縣境公路客運 8/1變宜蘭公車

2018-07-05

公路總局補貼虧損 縣府負擔票證優惠

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府繼去年接管三條「無跨轄（縣境）」公路客運路線後，今年與公路總局協商，再接管廿條公路客運路線，並以「宜蘭勁好行」為名轉型市區公車，預計八月一日移撥接管。宜蘭縣政府建設處指出，希望讓縣內行駛的客運「接地氣」，即時反應民眾需求，提升客運服務品質。

宜蘭縣公路客運、市區客運原本各有廿七條路線，公路總局去年移撥三條無跨轄公路客運給宜蘭縣政府，市區客運增為三十條路線，公路客運剩廿四條。公路客運目前僅一七五一、一七六四、一七四○及一七三七等四條路線有跨轄區，其餘皆在宜縣行駛，為了讓公路客運更貼近縣民需求，縣政府與公路總局協商，廿條無跨轄路線全數移撥縣府維護管理。

縣府與公路總局達成協議，移撥廿條路線營運虧損，由公路總局全額補貼，每年預估需兩千八百萬至三千萬元經費。至於客運電子票證優惠經費約一百八十萬元，由縣政府支出。移撥後，廿條路線收費仍比照原公路客運「里程數計價」模式，八公里內收廿三元，超過八公里每多一公里加收二到三元。

明年更新低地板、中巴 加入「宜蘭勁好行」

縣府計畫在明年度向交通部爭取預算，補助經營廿條路線的國光客運，將行駛車輛全面更新為低地板大巴與一般中巴。新公車將印有「宜蘭勁好行」圖樣，達成縣內客運汰舊換新與統一識別效果，實際需要多少經費還要評估。

縣府建設處指出，過去縣內公路客運，因不歸縣府維管，民眾如果對客運服務有投訴或意見，縣府只能行文到公路總局，而無權督導究責，有時很難貼近或回應縣民需求，移撥管理後，縣府可將意見即時回饋給客運業者並要求改善，提升服務品質，要打出「宜蘭勁好行」知名度，讓乘客對縣內客運路網有信心。

國光客運指出，路線移撥由宜蘭縣政府督導，對業者而言作業更方便，服務能更符合縣民需求，只要縣府做好相關規劃，國光客運樂觀其成，全力配合。