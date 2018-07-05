〈北部〉整治200歲南庄四灣圳 二河局、水保局互踢皮球

2018-07-05

20年前攔水堰遭沖毀 良田無水漸荒廢

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉擁有兩百年歷史的四灣圳，接引中港溪上游溪水，灌溉約十五公頃良田，但廿年前簡易攔水堰遭颱風沖毀，農民只能堆砌石堆攔水，但每逢大雨就被沖毀，溪水無法流入水圳內，農民只能眼見農田日漸荒廢，去年向苗栗縣政府及行政院農委會陳情，盼於入水口處築攔水壩解決供水問題，但有關單位會勘時卻相互推諉，令農民們十分灰心。

縣府：已依農村再生計畫送審 爭取經費

縣府農業處休閒農業科長蕭雅純表示，該案已經依農村再生計畫呈報給農委會水土保持局核定，不過，去年全縣共提出近兩百件農村再生計畫，總經費達兩億多，而水保局因預算限縮，僅核定四千多萬，所以會再協助盡力爭取。

二河局：應由水保局核定執行

蕭雅純也建議，若由中港溪主管單位第二河川局依照現有水利整治計畫協助施作，應會是最快方法。但二河局向縣府表示，願提供使用權供施作攔水壩，但仍應回歸農村再生計畫，由水保局核定執行。

水保局：會再邀集相關單位現勘

水保局則說，該案具歷史意義，會再邀集相關單位到場現勘，評估施作的必要性及可行性。但農民質疑，水保局早已接獲計畫申請，卻遲無積極作為，與二河局會勘也不斷互踢皮球，感覺毫無解決問題誠意，直批「太官僚！」

農民怒批公部門無誠意解決 太官僚

南庄鄉田美村四灣圳建於一八一八年，埋於地下一米深，為早年先民開墾荒地所保留的重要耕作資產，早期提供卅幾戶農家耕作，至今使用已兩百年仍保存良好。但約廿年前，入水口處的簡易攔水堰遭颱風沖毀，再加上近年溪水水位降低，無法流進四灣圳內，附近約十五公頃良田無水可用，農民只得設法接管引水，相當不便。

田美社區發展協會總幹事陳松天說，早期四灣圳全年水量充足，灌溉附近農地，每年收成的穀堆有如一座座金字塔，但自從水圳乾涸後，農地皆陸續荒廢，僅存部分藉由馬達汲水種植苗圃、草莓的農戶，盼公部門能於入水口處築永久性丁字型攔水壩，恢復水圳功能，重現當地農村榮景。