〈北部〉《桃園》改裝車半夜呼嘯 今年中山路最吵

2018-07-05

〔記者陳昀／桃園報導〕改裝車半夜「噗噗叫」！市府環保局與警察局、監理站雖聯手加強稽查，市民仍經常反映改裝車噪音，環保局公布上半年噪音陳情前三名路段，分別為桃園區中山路、八德區中華路、桃園區大有路，而暑假來臨，為防範學子無照、違規駕駛，警方將加強查緝。

環保局噪音管制科長黃伯弘指出，去年起與警察局、監理單位的聯合稽查頻率已從一週二次提高到四次，去年共告發一五七六輛改裝車，告發量依序為桃園區四五六件、龜山區二一○件、中壢區一八四件，而陳情檢舉量與二○一五年相比，已從四二二五件大幅下降到二一○五件。

有2927輛車配合標籤認證

雖然桃園市改裝車取締成效全國第一，去年起推動「標籤認證」，已有二九二七輛車配合實施、數量全國第二。但環保局坦言，許多車主仍趁半夜沒有稽查人力時，騎著改裝車出門車聚奔馳，尤其是假日凌晨加足油門在市區飆車，擾民程度更高，報警處理後也早就不見蹤影。

認證後再改裝 最高罰3萬

黃伯弘表示，過去不少改裝車、噪音車的車主被告發後會陽奉陰違，先假意受檢再偷偷回車行改裝，去年五月起推動「標籤認證」，在受檢車輛貼上標籤貼紙後，就將車輛照片輸入雲端資料庫，只要改裝車再被稽查或拍照檢舉，即可直接處三千元至三萬元罰鍰，但法令目前並未將車行納入裁罰對象。