〈北部〉《桃園》租金補貼 身心障礙老人可享到府收件

2018-07-05

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市住宅補貼將從廿三日起至八月三十一日受理申請，住宅補貼包括「租金補貼」、「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」三種，市府針對「租金補貼」將首度試辦六十五歲以上身心障礙申請者到府收件服務，會主動聯繫去年符合條件的申請者，預估有兩百戶受益，如為今年新增戶，可電洽：329-8600提出需求。

今年租金補貼名額一萬戶，較去年增加二千戶，每戶每月最高補貼四千元，補貼期間一年，申請人須符合設籍桃園市且無自有住宅，家庭年所得低於七十一萬元，每人每月所得低於二萬○五三八元，有配偶者必須年滿廿歲，單身者須年滿四十歲才可以提出申請。

今年補助對象有放寬

除了六十五歲以上身心障礙者到府服務，市府也對租金補貼放寬申請資格，讓違建租戶也能享受福利政策，但申請者須具備住宅法中的經濟或社會弱勢者身分，包含低收入戶或中低收入戶、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭、六十五歲以上老人等，且從一○五年十二月廿三日前已承租違建房屋，租用一年以上者可申請租金補貼，但同一申請人以申請一次為限，也就是去年已經申請者，今年不能再申請。

至於「自購住宅貸款利息補貼」提供最高二一○萬元額度、名額五八六戶、最長可分廿年還款；「修繕住宅貸款利息補貼」、最高額度八十萬元，名額三八七戶、最長可分十五年還款。這兩類利息補貼，須符合家庭年所得低於一二三萬元，年均每人每月收入低於四萬七九二二元。

申請利息補貼，其優惠利率差額由政府補貼，弱勢戶可享更大差額。