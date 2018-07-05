〈北部〉《桃園》1999匿名陳情 鄭文燦：一律不受理

2018-07-05

〔記者陳昀／桃園報導〕市民專線「1999」接獲的陳情案件逐年增加，從二○一四年七萬五八三八件，至去年達十二萬○九三七件，而其中「來亂的」、匿名檢舉有九九五件，市長鄭文燦昨天在市政會議指出，曾有匿名檢舉者指稱中壢區民權路一至一千號都是違建，讓行政單位疲於奔命，當下裁示各單位，未來一律不受理這類案件，別讓「檢舉達人」耗費行政資源。

鄭文燦表示，因應陳情案件逐年變多，管理1999的研究考核發展委員會已訂定處理原則，避免造成行政負擔，對於匿名陳情、假資料或大量檢舉案，不必再全部買單，他認為，陳情人應該就自身權益受損來表達陳情，公部門才能有效、即時處理。

一條路千戶都是違建？ 來亂的

鄭文燦說，之前有人匿名檢舉指稱中壢區民權路一到一千號都是違建，區公所受理後真的跑去查對，這根本是耗損行政資源，他說：「難道有人檢舉一到一萬號也要查？」因此提醒各單位，應留意這類匿名、冒名的檢舉人。

反覆、不實陳情 經首長同意可不受理

研考會主秘梁秀珠表示，將透過資訊科技局系統交叉分析陳情資料，提高分案效率，另也建立1999受理原則，對非理性、匿名陳情者不予受理，而同一事由一再陳情、大量或不實的陳情，經各機關首長同意即可不處理。

話務人員常接到 無聊提問來電

研考會為民服務組長侯兆豐說，1999會針對陳情案件基礎過濾，對於沒有陳情人基本資料的陳情案不會轉介到各單位，但還是有市民打來只問「今天星期幾」、「今天是否好日子，宜什麼？忌什麼？沖什麼？」等，更有人提問「為什麼鳥飛到高壓電線上面不會觸電？」讓話務人員哭笑不得。

環保局表示，曾有陳情人天天檢舉桃園某特定工廠冒黑煙，但稽查人員每次前去都落空，經查通聯紀錄才發現陳情人根本住高雄，讓人傻眼。研考會表示，先前也有人多次陳情不同診所及藥局非法從事醫療、錯誤用藥等，衛生局稽查後發現都是烏龍檢舉。