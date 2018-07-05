〈中部〉設水電科、寵物科 兩私中全滿招

2018-07-05

〔記者張軒哲／台中報導〕近年少子化效應衝擊私校招生，台中市海線致用與嘉陽兩所私立高中職，面臨少子化衍生的窘境，朝向精緻與特色辦學發展。致用今年起增設水電技術科，該科為產業特別稀求類科，且是中苗海線地區唯一設立；嘉陽高中看好「萌經濟」增設寵物經營科，吸引想成為寵物美容師的學生就讀，由於就業前景看好，都已滿招。

致用高中高職部皆為傳統工商類科別，為了配合地方及社區就業市場需求，自一○七年起增設水電技術科。校長陳添旺說，水電師傅相當搶手，市場需求量大，教學內容以實作課程為主，教授學生家庭配線實作、自來水配管實作、智慧家電控制實習、網路架設實作，並輔以電子、電工法規相關課程，希望藉由實務課程達成學生畢業即就業，且薪資頗佳，亦可自行創業開設水電行。

水電科為教育部鼓勵各校設置產業特別稀求類科，凡就讀該科學生，學雜費全免，完全由教育部補助，每年配合水電產業工會安排寒暑期到業界實習，首度招生兩班，已招生額滿。

嘉陽高中增設寵物經營科美容專班，校長吳桂州指出，許多毛小孩定期美容，學校開設中部縣市唯一的寵物美容班，由於目前全台擁有丙級執照僅六十人，市場人才需求高，學子畢業升學可就讀弘光科大動保系，可就業也能升學，招生很快額滿，多數是女學生就讀，甚至有外縣市學生報名。