〈中部〉蔡總統參拜還願 福德祠擬變博物館

2018-07-05

坐落東區信義街280多年了

〔記者張瑞楨／台中報導〕總統蔡英文本月一日參訪台中市東區信義街福德祠「還願」，不少當地民眾直言，很少有土地公廟能有總統參拜兩次；市議員鄭功進認為，該福德祠至今已有兩百八十餘年歷史，鄰近的東區衛生所也屆臨使用年限，旁邊又有一塊目前做為停車場的公兒三十用地，應優先進行多目標使用，興建多功能辦公大樓，並將目前的衛生所重新翻修為全台首座「土地公博物館」。

議員建議蓋土地公博物館

鄭功進指出，二○一一年，當時尚未擔任總統的蔡英文致贈匾額，而與東區信義街福德祠結緣；二○一二年，蔡英文參選總統失利，這塊匾額不因此而拿下。福德祠管委會至今始終掛著這塊木匾，蔡英文總統才於本月一日再來參拜「還願」。

鄭功進強調，全台鮮少有一座區域性的福德祠，能讓總統特來參拜兩次，此舉在地方已傳為佳話，建議市府應評估將老舊的衛生所，搬遷到對面的公兒三十用地，透過多目標使用，興建結合區公所、衛生所、戶政事務所等多功能辦公大樓，並將現行的老舊衛生所改建為全台首座「土地公博物館」，發揚慈悲濟世精神，定能獲得地方讚賞。

振興里里民也樂見其成

東區振興里里民江俐瑋也說，信義街福德祠香火鼎盛，是當地知名的信仰中心之一，周邊的台中國小、新時代購物中心，只要每逢考試或舉辦大型活動的前夕，參拜信眾都會大排長龍，若真的能有一座土地公博物館，讓民眾瞭解自己信仰的起源，以及土地公文化的多樣性，深具教育意義。