〈中部〉花博后里森林園區 原始林相多奇樹

2018-07-05

樹徑115公分木麻黃

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博后里森林園區原為閒置軍營，總面積約十五．一八公頃，土地長期閒置，使得林相豐富；市府建設局表示，市府規劃為花博園區後，保留大片的原始混合林相，希望營造森林公園的自然美感，園區內有樹徑達一百一十五公分的木麻黃老樹、特殊銀灰色樹皮裂紋的銀樺、原生芒果樹、蓮霧樹等，民眾在花博期間可欣賞這些奇樹異果。

建設局長黃玉霖表示，原為后里陸軍裝甲五八六旅軍營用地的森林園區，因軍方長期閒置，使得當地樹木資源十分豐富，市府規劃為花博園區後，採森林循環發展概念，保留大片的原始混合林相，希望營造森林公園的自然美感。園區內除了有楓香、樟樹、榕樹及芒果樹等樹種，還有初估樹齡近百年的木麻黃，樹徑達一百一十五公分、高聳挺拔。

木麻黃對海岸飛砂有著極佳的固定能力，又有耐旱、抗風、耐鹽霧、耐貧瘠的特性，是早期海岸造林最重要的先驅樹種之一。建設局表示，一般種在嚴苛環境下的木麻黃，樹齡普遍較短，這棵老木麻黃至今仍屹立於森林園區，非常難得。

銀樺樹幹筆直優美

黃玉霖說，森林園區還有另一棵奇樹—銀樺，樹幹筆直、樹形優美，銀灰色樹皮上有美麗的裂紋，葉片背面和新芽都有銀白色絲狀細毛，在陽光照射下，閃爍銀白色光彩。每年初夏，銀樺會開出形狀像刷子的橙黃色花朵，因此有「牙刷樹」之稱。

另外，坊間常見的玉蘭花，農民會矮化樹高，但森林園區有兩棵玉蘭花樹卻高十幾公尺。除了奇樹，森林園區內還有結滿果實的土芒果樹，另有土蓮霧樹結滿一顆顆像小鈴鐺的果實，土蓮霧顏色偏白，相當罕見。