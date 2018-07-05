〈中部〉限高架搖搖欲墜 駕車行經怕怕

2018-07-05

龍井龍新路 限高架歪一邊

〔記者陳建志／龍井報導〕龍井區龍新路是沙田路連結向上路和台灣大道的道路，縣市合併前，因擔心大型車輛誤闖，撞上國道三號涵洞，在涵洞兩側設置限高架。但因年久失修，原本的油壓升降功能損壞，使得限高架歪一邊、搖搖欲墜，只能以枕木或焊鐵支撐，民眾開車行經都擔心隨時會掉下來，市議員陳世凱昨希望市府趕緊修復，避免墜落傷人。

陳世凱表示，龍井區龍新路是龍井山下的沙田路連結山上的向上路和台灣大道之重要聯絡道，每天都有不少車輛通行，但近來接獲民眾陳情，指路上兩座限高架的鋼樑橫桿，因油壓設備損壞導致歪一邊，其中一座兩側落差更達四、五十公分，橫桿搖搖欲墜，開車行經擔心隨時會掉下來，現場勘查後發現確實有危險，希望市府相關單位趕緊處理。

龍井區公所公用及建設課課長馬宗佑表示，因國道三號在龍新路上有一處涵洞，前縣府擔心大型車輛誤闖，才在涵洞上下兩側各設置一座限高架提醒，也避免有大型車輛運送廢棄物偷倒；由於橫桿油壓系統損壞，民眾已多次反映、擔心地震搖晃墜落，希望趕緊修復，但公所經費有限，無法修復。

油壓設備損壞 市府允修復

龍泉里長黃聖龍也說，這裡是蜿蜒的山路，若沒有限高架限制大型車輛進出，下方的龍泉國小上下課時間學童眾多，且剛好是下坡處，大型車輛車速快、難煞車，恐讓學童身陷險境，抱怨限高架升降橫桿損壞已一段時間，先前曾反映，但市府只派人在傾斜的橫桿下方焊鐵支撐，沒有具體解決問題，希望市府能趕快想辦法解決。

市府交通局長王義川表示，限高架下方鋼樑的升降設備已損壞，為避免意外墜落傷人，會儘快請廠商將該座橫桿拆除，希望趕在月底前完工。