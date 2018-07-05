〈中部〉彰市未婚聯誼報名 57男6女

2018-07-05

〔記者湯世名／彰化報導〕想找伴侶可得快！彰化市無底廟鎮南宮未婚男女聯誼活動將舉辦，開放男女各五十個名額，但今年男生報名人數大爆滿，有五十七人報名，可是女生卻只有六人，呈現兩極化，廟方呼籲想要認識異性的未婚女性可得把握機會。

無底廟鎮南宮舉辦的「月老牽姻緣」七夕未婚男女聯誼活動，將在八月十二日於無底廟活動中心進行，男女名額各五十名，身心健康無不良嗜好，有正當職業的未婚男女，其中男生資格為六十三至八十年次專科畢業以上學歷，女生為六十五至八十三年次的高中職畢業以上學歷，報名費用三百元，報名至七月三十一日截止，報名地點為彰化市南瑤路三七一號，電話04-7250427。

上月十五日開放報名，未婚男性超踴躍，至今已多達五十七人報名，廟方將進行篩選，汰除不適合者，未婚女性至今則只有六人報名。

無底廟鎮南宮管委會主委許金龍表示，該廟未婚男女聯誼，去年有多達一六○多名未婚男女報名，男女各半，素質都相當高，共配對八對，今年男女人數則呈現兩極化，原因可能是去年報名時間長達三個月，今年則縮短為一個半月，才會造成女生報名不足。

許金龍說，目前報名的未婚男性學歷都在專科、大學甚至碩士，未婚女性名額還有相當多，呼籲想要找異性朋友、伴侶的女性可得加快腳步，在活動結束後，會退回三百元報名費給參加活動的女生，至於配對成功者，也將獲贈精美禮品。