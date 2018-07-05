〈中部〉彰縣長輔選開跑 綠藍都下鄉開講

2018-07-05

綠7月政見說明會 藍8月廟口辦活動

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年年底選舉，彰化縣為六都之外人口最多之縣，民進黨和國民黨都自認「不能輸」，選票寸土必爭。民進黨彰化縣黨部昨天宣布啟動輔選列車，從本月起在鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉和埤頭鄉舉辦四場縣政說明會，而國民黨也預計從八月份開始，在全縣廿六鄉鎮市舉辦廟口開講，與民進黨互別苗頭。

民進黨彰化縣黨部啟動五合一輔選列車，首波敲定的四個場次的縣政說明會，從七月起在鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉和埤頭鄉舉辦。主委邱建富說，每一場次都將安排縣長魏明谷到場演說，配合當地黨公職幹部與民眾面對面交流。

而國民黨在黨產被凍結、黨工人力減少下，將強化網路文宣及新興媒體。國民黨縣黨部主委張曼莉表示，目前資源有限，需讓最少的資源發揮最大效益，將從傳統室內開會，走出戶外，到各鄉鎮市活動中心、廟口等社區集會場所，舉辦廟口開講，爭取民眾認同。

張曼莉指出，國民黨提名縣長參選人王惠美形象佳、歷練豐富，陸續會發表政策白皮畫，搭配網路文宣行銷，爭取中間選民和年輕選票，以及搶進南彰化鄉鎮綠營鐵票區的票源。

兩黨開始佈局選戰，而無黨籍黃文玲和洪敏雄，也積極參加活動，與民眾搏感情，黃文玲更提出台灣正名公投議題，搶攻票源。