〈中部〉（南投）布農部落劃入邵族傳領 仁愛鄉抗議

2018-07-05

中正村遭「入侵」 所會發起護土

〔記者佟振國、劉濱銓／南投報導〕行政院原民會日前公告邵族傳統領域，多數為布農族的南投縣仁愛鄉中正村部分土地也被劃入，鄉代會昨召開臨時會，所、會一致表達「護土」決心，堅決反對如此「侵門踏戶」的做法；原民會則表示，原住民傳統領域若有重疊問題，將由相關原住民進行協商，尋求共識，縱使邵族傳統領域先公告，也不是先說先贏。

上月原民會公告邵族傳統領域，不僅全境幾乎被劃入的魚池鄉陳情抗議，多數是布農族的仁愛鄉中正村，也有約一百五十公頃被劃入，部落族人同樣無法接受，鄉代會昨天召開臨時會，主席吳文忠、鄉代高俊明等人均關注傳統領域問題。

目前中正村已著手成立傳統領域劃設小組研商對策，鄉代會要求鄉公所協助，提供相關土地及測量專業人員及法令諮詢；公所表示，在原民會正式公告後的第一時間，即以公文回覆表達異議，絕不能就此定案。

吳文忠強調，傳統領域劃設不是誰先插旗誰贏，原民會公告邵族傳統領域有劃到中正村的部分，族人事先不知情，如此「侵門踏戶」，難怪引起強烈反彈，若照此做法，未來整個台灣可能都是原住民的傳統領域，豈不全國大亂，尤其鄉內有泰雅、賽德克、布農等三大族群，傳統領域勢必有重疊情形，公所應以此為鑑，未雨綢繆，避免造成族群緊張對立。

原民會︰傳統領域可以重疊

原民會則表示，有關邵族傳統範圍與其他原住民領域重疊問題，將由相關原住民進行協商，尋求共識，縱使邵族傳統領域先公告，也不代表先說先贏，因為傳統領域也是可以重疊的。

中正村過坑段大部分是原住民保留地，且多為布農族私有保留地，私有地不受傳統領域影響，至於公有保留地，若有大型開發案，地方公所就可找出關係部落行使諮商同意權，意即必須經由布農族部落會議通過，才能進行開發，而且跟魚池鄉的邵族沒有關係。

倘若關係到兩個族群，且雙方意見分歧，就可以開「聯合部落會議」，由關係部落選出召集人，只要出席的家戶代表，有過半數同意，就代表通過，以多數決代表最終的決議。