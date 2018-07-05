〈中部〉赤蘭溪岸土石流失 水上養雞場憂崩

2018-07-05

距邊坡不到一米 如掛懸崖

〔記者林宜樟、曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉忠和村部分村境鄰近赤蘭溪，近年溪岸遭沖刷而土石流失，上方一家飼養二萬五千多隻雞的養雞場旁剩不到一公尺寬土地，近日大雨不斷，又有崩塌現象，養雞場有如在懸崖旁，岌岌可危。

五河局︰今天做分層應急

水利署第五河川局秘書孔祥嘉昨說，該處原無規劃堤防，養雞場旁邊坡屬五河局管轄範圍之外，需由地主做水保措施；河岸部分，今天將請廠商來做分層應急措施，放置消波塊保護基腳，穩固溪岸土石。

忠和村長張順興表示，養雞場附近約兩公里的赤蘭溪岸沒有做堤防，養雞場至溪邊的距離早年有二十多公尺，卻因邊坡土石不斷被水流侵蝕崩落，三年前剩十多公尺，當時向五河局反映，如今只剩一人可站立的空間。

縣議員林緗亭接獲陳情，請縣府水利處緊急協助以帆布覆蓋邊坡，減少下雨時土石被沖刷；她擔心若遇颱風豪雨，恐導致養雞場整場流失烏有，建議五河局研訂計畫興建堤防，保護人民財產及安全。

中埔一民宅前塌 撤離2人

另，中埔鄉沄水村大興聚落緊鄰頭前溪的一戶民宅前空地，疑因日前地震與連日豪雨導致塌陷，面積約五十平方公尺，幸未波及附近三合院，聯外道路有部分掏空情形，鄉公所昨午會同警方撤離屋內二名長者。

中埔鄉長李碧菁說，這處民宅坡地為順向坡，容易地滑，兩年前出現崩塌現象後，公所協助向農委會水土保持局南投分局申請補助八百五十萬元整治坡地，也建議住戶搬離，今將邀水保局人員實勘。