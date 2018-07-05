〈中部〉石岡壩新建管理中心 明年三月完工

2018-07-05

〔記者歐素美／台中報導〕石岡壩新建管理中心將於明年三月完工，明年中啟用！規劃有「4D動感劇場」及VR虛擬實境互動體驗等，可望成為觀光新亮點；立委江啟臣昨邀相關單位會勘，希望石岡壩管理中心未來能肩負水資源生態環境教育的重責大任，讓石岡成為整合山線大甲溪沿岸生態觀光的「入口導覽總部」。

規劃有4D動感劇場、VR虛擬實境互動體驗

石岡壩管理中心建築已逾四十年，九二一強震後，結構體出現安全疑慮，加上無法提供水資源教育宣導等使用，立委江啟臣積極協調中央爭取將石岡壩管理中心升級成為環境生態教育中心，並於去年元月動工新建石岡壩管理中心，內含水資源生態展示館與大甲溪展覽館，總經費約二．一億，包括土建工程一．二億、營管系統○．六億、展示館○．三億，預計明年三月完工。

水資源生態展示館工程 將於九月中旬發包

經濟部水利署中區水資源局長陳弘凷表示，新建工程是以「石」與「水」成就石岡的意涵，三層樓建築，一樓為展示中心，規劃以大甲溪為核心，搭配「4D動感劇場」及VR虛擬實境互動體驗，目前工程進度已達六成，營運管理系統預定本月發包，水資源生態展示館工程將於九月中旬發包，希望能配合明年中啟用，一併開放。

江啟臣表示，石岡作為大甲溪流域的入口，卻一直缺乏引領教育的場域，當初規劃新建石岡壩管理中心時，即要求應將水資源、生態教育等納入，希望相關單位能掌握工程進度，特別是水資源生態展示館，務必依循環境教育為宗旨，以「水」為核心推動，結合最新科技，讓人文、水利、生態、科技緊密結合，才能夠串連大甲溪流域生態文化與沿岸觀光資源，發揮最大加乘效果。尤其要與東豐綠廊自行車道等結合，以帶動周邊觀光。