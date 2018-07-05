〈中部〉營造綺麗夜色 台中公園七夕點燈

2018-07-05

日月湖、湖心亭等周邊 布置多色LED燈

〔記者張菁雅／台中報導〕點亮舊城區！市府建設局正進行台中公園光環境再造計畫，在日月湖、湖心亭、噴泉、中正橋、中山橋等湖邊環境，布置多種顏色的LED燈光，營造綺麗風情，預計七月中旬完工，將在七夕情人節（國曆八月十七日）點燈，讓民眾感受百年風華的台中公園浪漫夜景。

柳川、綠川整治啟用之後，都曾經進行燈光造景藝術，讓原本夜間冷冷清清的舊城區熱鬧起來。而市府去年完成台中公園日月湖清淤工作，湖水不再污濁、散發異味，民眾也願意親近，今年動用預算五百六十六萬餘元，進行台中公園光環境再造計畫，讓台中公園的夜晚更美麗。

建設局說明，這項計畫在多處重點區域進行照明、布燈，也進行公園設施的亮度平衡改善，像是列為重點景觀的湖心亭，亭外利用屋簷滴水線側緣既有的燈具下方，加裝約六十盞LED線條燈、下照筒燈十六盞；亭內裝設約廿四盞投光燈，並以保護原有古蹟建築結構體方式來裝設。夜間遠望，猶如一座矗立湖中的華麗宮殿。

湖底LED水底燈 隨時間和噴泉變化顏色

另外，日月湖光景營造更透過燈光變幻，利用水景和夜景展現層次感，湖底約有卅盞LED水底燈，透過自動化智慧控制系統，可隨著時間和噴泉變化，調配投射燈光變換顏色，讓夜景也能清楚看到噴泉。

中山橋、中正橋搭配燈具 凸顯線條

日月湖上的兩座橋—中山橋和中正橋，前者是紅色日式木造橋，後者為中式磚造拱形，建設局配合橋身設計及顏色，搭配適合的燈具，凸顯橋身線條。

至於環湖步道，四周裝設昏黃色的燈光照明，包括有荷花池區矮柱燈、環湖矮柱燈、景觀高燈、投樹燈等。建設局強調，環湖的樹木在樹幹以圈圍方式裝設投樹燈，不會傷害樹身。

建設局長黃玉霖表示，景觀燈啟用後，夜間會自動開啟，為了節約能源，晚上十時以後，除了道路及公園出入口照明外，景觀燈會分批輪流熄燈。此外，景觀燈有多種燈光變場模式，可配合節慶、假日及活動需求，營造不同氛圍。