〈中部〉（南投）洪水沖出「垃圾河」 坑內坑溪髒兮兮

2018-07-05

〔記者謝介裕／南投報導〕山洪「爆」出民眾缺乏公德心的醜陋面！南投縣因連日豪大雨來襲，導致河水暴漲，尤以名間鄉坑內坑溪東湖村水域最受注目，隨著洪水過後，河床迎面而來的，竟是一包包塑膠袋垃圾，綿延上百公尺，儼然變成一條「垃圾河」，令人傻眼！

塑膠袋、飲料罐、木板…綿延百米

東湖村長吳元仁說，起初村民以為在混濁洪水中的一點點白狀物，極可能是湍急水流產生的水花，未料，仔細一瞧竟是垃圾，從飲料罐、塑膠品等一般民生廢棄物，到衣褲、木板等建築廢棄物都有，嚴重影響河川景觀、生態及衛生，堪稱是另類災情，希望縣府、公所及河川單位能正視並儘速處理。

南投縣環保局指出，坑內坑溪貫穿名間及南投兩地，是重要的區域排水及灌溉系統，源於八卦山台地流經東湖、新街等村落，最後再注入南投市貓羅溪。

疑是八卦山台地沿線景點遊客亂丟

由於八卦山台地沿線風景據點相當多，可從南投市天空之橋、百年荔枝王、名間鄉受天宮、碉堡園區一直串聯至彰化田中步道等地區，每逢星期假日總吸引如織遊客前來遊玩，因此研判，此次「垃圾河」景象，應是民眾長期以來隨意將垃圾棄至河谷積累而成的「傑作」。

名間鄉長陳文德表示，公所應負的責任絕不推辭，除了配合縣府環保局及河川單位儘速展開清運工作，未來也會把河谷列入環境稽查重點區域，一旦民眾涉及亂丟、亂倒垃圾的事證確鑿，將依違反廢棄物清理法處一千二百元至六千元不等罰鍰。