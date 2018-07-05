〈中部〉雲林花生受災 林聰賢允助復耕

2018-07-05

〔記者廖淑玲、詹士弘、吳欣恬／綜合報導〕面對晴雨交替，雲林花生嚴重受損，農委會主委林聰賢昨天由雲林縣長李進勇陪同實地勘災，李進勇當場請求立即列災區，林聰賢強調，查報受災面積達廿％就列，並協助復耕，將農民損失降至最低。

李進勇表示，雲林是全台最大花生產區，由於花生最怕潮濕、浸水，此次豪雨造成損失慘重，淹水的花生多半已腐爛、發芽無法採收，需耕鋤、翻耕，縣府已自行採取補助措施，針對有申報第一期作的花生農給予每公頃一萬元直接實質補貼，全縣四千七百公頃，並請農委會一併提供翻耕補助。

林聰賢說，這波豪大雨對花生造成直接或遲延性傷害，發現受損狀況的確非常嚴重，已要求受災區公所盡速回報完整災損資料，一旦確定受災程度達到救助標準，即會依規定給予天然災害救助；針對已經採收卻因天候無法乾燥的花生，農委會也會積極與縣府配合研議補助。

農糧署︰尚未達現金救助標準

農糧署則指出，目前雲林花生災損還沒達到現金救助的門檻，若統計顯示災損達到標準一定會提供救助。

七十二歲的花生農陳添財說，他今年種了六分地花生、二甲多地水稻，先前冒雨搶收稻穀賣不到好價錢，花生又受災，今年根本是「倒貼」，十幾年來最慘，盼望政府能夠幫忙。

農業處表示，農糧署二日聯繫雲林縣府儘速依程序查報災情，並依據農業天然災害救助辦法及農產業天然災害救助作業要點等機制辦理天然災害現金救助，以儘速協助農民復耕，由於花生災情有遲延性，需一週時間才能確定損害程度，地方政府進行勘災後會回報農委會農損狀況，預計十天後可受理農民申請農損。

農業處也指出，目前花生泡水的地區為土庫、北港、元長、虎尾及東勢，花生腐爛、發芽的情形嚴重，損失恐達卅五％以上。