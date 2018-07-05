〈中部〉救鳳梨避價崩 農糧署鼓勵契作

2018-07-05

〔記者黃淑莉／雲林報導〕鳳梨價格慘跌，昨天產地收購價，品質好的從每台斤四元微漲到六元，農民苦笑說，今年做白工又賠錢，「哭到沒目屎！」以前採收一車可賣三萬多元，今年一車剩不到一萬元；而為了幫農民，雲林縣府也媒合縣內企業合計認購五萬台斤鳳梨。

農委會農糧署中區分署長王安石指出，農委會對農產品價格都有監控，並在適當時啟動加工、外銷及行銷等調節機制，確保農民的成本，並鼓勵農民採契作方式，避免產銷失衡。

整車賣不到一萬 農無奈

連續多日降雨，擔心鳳梨品質受影響，雖然價格低，農民穿著雨衣冒雨採收，李姓農民望著整車的鳳梨無奈說，一車約二千多台斤竟賣不到一萬元。

韓姓農民說，種鳳梨二十多年第一次遇到這麼低價，一株鳳梨苗四元，種一年半只能收成一顆，加上農業資材、肥料及人工都漲價，一分地成本至少要四萬多元，產地收購價每台斤八元才夠成本。

吳姓農民表示，今年四月中旬前鳳梨產地每台斤十七、十八元左右，五月初開始跌價，一度慘跌到「三、二、一」即特級品每台斤三元、次級品二元、下品一及五毛錢，甚至沒人要。

陳姓農民說，台糖出租地種鳳梨要檢討控管，不能品質好的外銷，其他都流入國內市場，打亂市場行情，且由於產期集中，政府應建立調節機制。

縣府媒合企業認購5萬斤

昨天有企業認購五萬台斤鳳梨，用行動照顧農民；另十四日在縣立體育館辦理就業博覽會，現場前一百名求職者將送鳳梨、木瓜或香蕉等優質水果一份。