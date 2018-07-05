〈中部〉育新種、調產期 火龍果農拚競爭力

2018-07-05

〔記者曾迺強、林宜樟／嘉縣報導〕最近盛產的火龍果，因行政院農委會主委林聰賢點名可能是下波爆量價跌的水果，讓果農笑不出來，但嘉義縣竹崎鄉果農賴文化靠品種改良，培育出「喜香紅」、「五彩龍」等十三個品種，每台斤售價八十元，比市價高近一倍，他透露除了疏果調整產期，還要不斷進步才有競爭力，「我們要掌握賣方市場」，避免量多價跌。

培育13品種 售價高市價近一倍

七十二歲的賴文化說，退伍後跟家人在龍山村種梨子，眼看橫山梨、蜜雪梨從高價到崩盤，陸續轉作火龍果，因喜歡嘗試種植不同品種，由農業試驗所專家輔導，常在半夜火龍果開花時授粉，經過近十年努力，培育出「五彩龍」果肉白裡透紅，「喜香紅」每粒重達七、八百公克，比市面常見的「大紅」、「富貴紅」重約三分之一，冬天以ＬＥＤ燈光照延長產季，到春季也能出果宅配搶市。

疏果調整產期 春季也能宅配

賴文化表示，火龍果產期在七月至十二月，為避免量多價跌，他加強疏果，每一枝條只留一至二顆，顧好品質，採收時若遇價跌，可延長掛果期一至二週，待價格上揚再出貨。

竹崎地區農會總幹事林孟怡說，賴文化是農會第五十六果樹產銷班長，他做出市場差異化與調整產期，且不藏私地提供種苗給其他農民扦插種植，值得肯定。

嘉義縣府︰聯繫企業合作加工

縣府農業處農務科長李秋瑩表示，今年嘉縣火龍果種植面積二百五十六公頃，比五年前增加一百一十四公頃，去、今年都有輔導農民疏花疏果，產地批發價若低於農委會的平均每公斤十九元的監控價，將啟動收購加工措施。

嘉縣府將聯繫南僑集團、連鎖飲料店等，合作開發、行銷火龍果加工副產品；縣長張花冠說，今年四、五月香蕉價格低迷時，她與議員等尋找貿易商簽約，以較高價格簽約銷日，消息一出，蕉價回升，嘉義蕉農也決定將農產留在國內，顯示縣府作法有拉抬價格效果。