〈南部〉台史博特展 看租書店變遷

2018-07-04

〔記者劉婉君／台南報導〕台灣租書店始祖，為日治時期的「貸本屋」，最早以流動租書攤形式，定點租售；戒嚴期間，連金庸的武俠小說也曾被列為禁書；二○○○年為國內租書店的全盛時期，隨著網路普及，租書店也轉型朝向複合式經營。國立台灣歷史博物館透過手繪插畫，將租書店「搬」進博物館，帶民眾看見台灣租書店的變遷史。

「我的奇幻租書店：台灣租書店變遷」以手繪場景、老照片、書籍等方式，在台史博一樓重現早期的租書攤，並有互動租書店翻閱體驗區，讓民眾重溫昔日泡在租書店看書的記憶。

台史博展覽承辦人陳明祥表示，根據館方人員研究，一九八○年至二千年是台灣租書店的高峰，全台共有五千家，台灣早期的租書店是以流動租書攤方式經營，民眾借了書之後，就坐在樹下或街道旁閱讀，書種主要是小說與講談本；戰後則有歌仔冊、連環圖畫、武俠小說及報刊雜誌的漫畫與小說連載；戒嚴法頒布後，租書攤生意也受到影響，金庸的武俠小說因是香港作家的作品，有「統戰附匪」之嫌而被禁，當時還有愛國漫畫及內頁印有「反共抗俄、人人有責」等口號，許多租書攤因為常遭警察系統關切，轉而引進不涉及意識形態的山寨版日本或外國翻譯漫畫。

一九七○年代末期，言情、武俠、漫畫三分租書店天下，一九八○年代，店面化、專攻外借市場的主流租書生態轉變，形成出租書店家與中盤商、出版社間，透過顧客喜好回饋形成的獨特產銷關係；網路時代則讓租書店加入影音、餐飲、網咖等多元化經營模式。

台史博館長王長華表示，租書店呈現的不僅是當代主流大眾閱讀偏好，租書店發展的歷史，更可以窺見早期生活與社會演變，甚至出版、發行與租書產業形成產業鏈的跡證，讓民眾體會到歷史與日常生活的密切連結。