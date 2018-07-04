〈南部〉台南最短老街 141年打鐵店文創再生

2018-07-04

宮後街老屋重造 走文青工業風

〔記者劉婉君／台南報導〕中西區宮後街全長僅八十米，十鼓文創進駐這條「最短老街」，融合打鐵店老建築的一百四十一年歷史，將巷弄裡的老屋變身為永樂町鼓茶樓，兼具文青及工業風，是專業劇場，也是茶餐廳，同時還有在地文史特展，希望再創五條港宮後街的百年榮光，也讓遊客及在地青年認識台南的歷史。

宮後街自清代即已存在，為三百年前五條港鼎盛時期聯外的重要樞紐，也是當時出入大西門城必走的生活要道。十鼓文創重造老屋立面，內部則維持建築原有的風貌特色，保留橫跨清代、日治時期、民初到現代的紅磚及格局，設計延續十鼓仁糖文創園區的工業風，原本被封閉的天井重現，從一樓到三樓垂吊而下的鐵質文字，都是和建築有關的歷史，而老鐵店時代的刀具、農具及早期的抽屜、門框，都成為店內的裝飾，處處可見歷史痕跡。

十鼓文創負責人謝十表示，該棟老屋歷史自清光緒四年迄今，打鐵店時期為「前店後廠」，如今後方則成為專業劇場，採「三說一體」的概念經營，是全台少見的模式，包括說書、說茶、說菜，曾獲葛萊美獎提名的十鼓擊樂團結合影響新劇場，推出「鼓茶樓︱答嘴鼓」，讓民眾可以一邊用餐，一邊聽台南歷史。

二樓為特展空間，首檔推出的是府城三大酒樓之一「醉仙閣特展」，展出由醉仙閣第五代吳坤霖與全同成邱英明授權的老照片，以及十鼓文創透過跨國文史調查所蒐羅的相關資料，半年更換一次。

謝十表示，醉仙閣及全同成都是早期宮後街的店家之一，希望將台南的文化，包括美食、歷史、建築、故事、表演藝術融為一體，帶給旅客更有深度的旅遊，也讓台南在地年輕孩子認識家鄉的歷史。