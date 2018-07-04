〈南部〉1.5噸芒果刨冰 8日挑戰金氏紀錄

2018-07-04

號召千人呷冰 歡迎帶鍋碗瓢盆來裝

〔記者吳俊鋒／玉井報導〕為讓台南玉井夏日限定的產業特色行銷全球，西拉雅國家風景區管理處推出的「冰火情節」活動中，將挑戰金氏世界紀錄，要完成一．五公噸的芒果口味刨冰，本月八日登場，由於食材不能浪費，號召千人參與、分享，響應環保，還鼓勵自備容器，鍋碗瓢盆都可以，大啖清涼美味，也攜手改寫歷史。

世界最大刨冰的舊紀錄，是三年前於台北西門町達成，近一．二公噸，西拉雅風管處這次的挑戰活動，將在玉井區農會舉行，當天上午九點半登場。

芒果逾3千顆 7冰店 15台刨冰機參與

處長張隆城表示，這次一口氣加碼三百七十四公斤，要翻新紀錄，任務艱鉅，邀請玉井區在地的讚冰店、有間冰舖、老街冰舖、遇見果香、玉梅芒果冰、光芒果子工房，以及農會的熱情小子芒果冰館等業者協助完成，參與這場榮譽之戰。

當天會運來逾三千顆愛文芒果，並支援十五台刨冰機，除了高度約一公尺的超大容器，也要找來地磅，進行秤重、認證。由於挑戰成功的重要條件之一，就是食材不能浪費，現場的芒果冰必須全部吃掉，風管處邀請各地民眾共襄盛舉，「呷冰破紀錄」。

張隆城鼓勵民眾自備容器，規格尺寸都不限，鍋碗瓢盆之外，甚至「大鼎」也可以，裝回去與家人共享，感受玉井芒果冰的清涼美味。