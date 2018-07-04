〈南部〉3企業投產 高雄和發產業園區啟動

2018-07-04

5年內創造570個就業機會

〔記者王榮祥／高雄報導〕費時約六年開發的和發產業園區實質啟動，有三家企業取得工廠登記並投入產能，預計五年內可創造五百七十個就業機會，年產值上看廿億元，可望帶動新一波產業投資高雄。

經發局長李怡德指出，三家企業分別為梵達海洋、禾聯碩、督洋生技，都是該產業龍頭或旗艦型廠商，佈局全球產業鏈，凸顯和發園區吸引台灣製造高端技術進駐與既有產業群聚等優勢。

李怡德表示，過往產業園區開發都是等到公共設施完成、土地區塊劃分好才標售或標租，和發走出一條新路，園區公共工程與建廠同步進行，依照進駐廠商規劃投產期程按時交地、許可建廠並取得工廠登記，透過旗艦企業加速進駐，帶動上下游產業鏈群聚，並讓在地廠商得以掌握產業升級與加值商機。

經發局說明，家電製造商禾聯碩看好高雄發展及市場規模，期建立高效節能環保空調生產基地；梵達海洋的遊艇防火艙門、吊桿、艙蓋等海外訂單逐年增加，目標是打造亞洲第一家遊艇百貨；督洋生技以生產健康家用電器為主力，預估年產兩萬台按摩椅，並將擴大出口日本。

經發局估算，三家業者五年內將創造五百七十個就業機會，年產值上看廿億元。

經發局統計，和發已有超過五十家廠商登記進駐，申請購地面積達四十公頃，目前尚有土地可供租售，平均每坪售價約九萬元，自備款十五％即可進駐，具投資潛力，有興趣業者可上網（http://www.kcghofa.com.tw/）查詢。