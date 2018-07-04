〈南部〉擋土牆豪雨崩 壓毀大樓警衛室

2018-07-04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕連日豪雨，昨雨勢趨緩，一度積水均被迅速排除，不過正修科技大學擋土牆突然崩落，砸毀隔壁一棟大樓警衛室，現場令人怵目驚心，所幸無人傷亡；此外，菜價比端午節上漲約兩成五，預估兩至三週回穩。

凌晨狂風驟雨 雷電大作

高雄昨天凌晨狂風驟雨中，有如老天爺愛拍照般頻頻放閃，劃破了沉寂的夜晚，一道道閃光幾乎穿不透厚厚雲層，偶爾有幾道光芒竄出雲層爭豔，雷聲大作的轟隆聲卻滿嚇人的，不少人熟睡中被驚醒。

高市昨最大時雨量四十毫米，最大日累積雨量是小港兩百廿五毫米，六龜區仍有七條土石流黃色警戒，市府緊急災害應變中心維持二級開設，鳥松區神農路昨一早再度積水，水利局增設一台抽水機，迅速排除危機。

正修科技大學擋土牆昨凌晨突然崩落，砸毀隔壁一棟大樓警衛室，現場土石散落一地，路燈及遮雨棚架被砸歪，地下停車場出入口被堵住，就像地震過後。

另一方面，自六月豪雨以來，高雄果菜批發市場蔬菜每日交易量略減，昨剩兩百五十四噸，比端午節近三百噸，減少一成三，平均批發價每公斤卅一元，比端午節近廿五元，上漲約兩成五，尤以瓜果類上漲六成至兩倍最多，其次為葉菜類上漲三至五成。

絲瓜價較端節漲逾兩倍

其中絲瓜每公斤均價卅八元，較端午節上漲兩倍多；花胡瓜每公斤均價四十六元，漲幅六成九；高麗菜每公斤均價十七．五元，上漲約五成六；青江白菜每公斤均價卅八元，上漲超過四成。