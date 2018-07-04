〈南部〉高雄石化廠設備元件洩漏管制再加嚴 年底實施

2018-07-04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局針對石化工廠設備元件洩漏值標準加嚴，讓臭氧減量脫離三級防制區惡名，今年再提高加嚴標準，洩漏值再減半，是全國最嚴格的標準，力拚今年冬天實施，並與屏東形成區域聯防，可望成為空污修法後首件上路的好鄰居條款。

為全國標準值10分之1

環保局表示，高市有全國最大的林園石化工業區，空氣污染主要是臭氧與粒狀物，為改善臭氧污染，六年前訂定將設備元件洩漏管制值下修為二千ppm，為國家標準值一萬ppm的五分之一。

尤其石化工廠最可能洩漏空氣污染物是揮發性有機污染物（VOCs），主要來自老舊設備元件的逸散排放，高市列管的設備元件高達一百九十九萬個，一旦洩漏可能生成異味，引起民怨。

環保局稽查數從三萬多次逐年增加，至去年達近十二萬次，許多工廠更新設備、改進污染防制管理制度，大幅降低石化工廠VOCs的排放，終於擺脫三級防制區的惡名。

今年將再提高加嚴標準，並與屏東區域聯防，加強兩地臭氧減量，依據空氣污染防制法的授權，將設備元件的洩漏管制值二千ppm再減半為一千ppm，為國家標準值的十分之一，是全國最嚴格的標準。

環保局指出，高市有一百二十家石化業者，全數受設備元件加嚴標準管制，目前草案已上網預告，明將邀業者召開公聽會，力拚今年冬天實施，預估每年可減少一千兩百公斤VOCs排放量。