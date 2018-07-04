〈南部〉3公車路線號牌更新 「高旗快線」即起上路

2018-07-04

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市交通局將主跑大旗山地區的八○二五、八○二八、八○三二等三條公車路線，七月起重新包裝為「高旗快線」Ｅ二五、Ｅ二八、Ｅ三二，三線公車都會先到旗山，再分流至終點，盼強化運輸效益。

八○二五、八○二八、八○三二是高雄往返大旗山地區主要公車路線，起點在高雄火車站，行駛國道十號後，再分別開往六龜、美濃與甲仙，但途中都會先到旗山轉運站，原則上都是一小時一班。

3路線先到旗山 再分流至終點

交通局注意到，部分想到旗山的遊客並不清楚上述三路線公車會先抵達旗山轉運站，部分想到六龜、美濃或甲仙的民眾，同樣不知道另兩線公車也會先到旗山，研判是公車「號牌」的辨識度與民眾認知有落差。

高市交通局與業者決定把八○二五、八○二八、八○三二等三條路線，重新包裝為「高旗快線」Ｅ二五、Ｅ二八、Ｅ三二，讓民眾一看就知道，這公車會經過「旗山」，即日起正式以新名號上路。

3路線間隔發車 每20分鐘1班

交通局表示，除了號牌更新，三條路線時刻也會略微調整，各自雖仍維持每小時一班，但三條路線發車間隔會規劃為每廿分鐘一班；每天下午一時廿分至三時廿分及晚上九時後為離峰時段，班距則為卅分鐘。

交通局指出，希望想到六龜、美濃、甲仙的遊客，可以節省等車時間，先考慮到旗山逛逛；也希望想到六龜、美濃或甲仙的一般民眾，可先搭車到旗山休息，避免都集中在高雄火車站前等待，讓每班公車都能發揮更高的運輸效益。