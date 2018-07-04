〈南部〉田間燒稻草 東縣查獲3件開罰

2018-07-04

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縱谷地區每到一期稻作收割後，因農民燃燒稻草，而漫天飛煙，台東縣政府已在今年五月刪除申請田野引火燃燒的管理辦法，申請制的保護傘等於消失，台東縣環保局近來屢接獲民眾檢舉，及主動稽查，已有三起在田間當場發現行為人，將依空氣污染防制法開罰。

台東市、縱谷地區一期稻作收割期，與二期作插秧期相當接近，不少農民選擇燒稻草方式解決稻草問題，認為高溫消毒，也助減少病蟲害，卻讓稻田附近居民或往來車輛飽受濃煙之苦。

為減少空氣污染，減少農民燃燒稻草行為，台東縣政府訂出台東縣申請田野引火燃燒及施放天燈管理辦法，適度開放農民申請燃燒，仍引起燒稻草農田附近居民不滿，甚有農民將其視為燒稻草的保護傘。

因應國家政策推行，避免空氣污染惡化，及不利民眾身體健康之可能性，縣府修正刪除該管理辦法，僅保留施放天燈部分，已於今年五月十六日生效，台東縣消防局不再受理申請，並在五月二十五日公告台東縣禁止田野引火燃燒行為。

台東縣環保局長謝清泉表示，全縣已禁止燃燒稻草行為，環保局現有稽查人力雖然只有四人，仍從六月九日起針對燃燒稻草行為全力展開稽查，截至七月一日，已稽查一百五十五筆土地，其中六月三十日至七月一日最為密集，共稽查七十多筆，民眾檢舉案件則有十九件，共三十二多筆，有三件當場發現行為人燃燒稻草行為。

環境稽查科長李菊芬表示，三件是六月底分別在卑南鄉、關山鎮等地攔獲行為人，仍給予行為人陳述機會，並視陳述理由及燃燒面積等決定是否開罰，開罰金額在五千元以上、十萬元以下。