〈南部〉瓦斯補助錢少申辦繁複 三分之二 民眾放棄

2018-07-04

東市公所企盼改補貼業者

〔記者黃明堂／台東報導〕經濟部能源局補助台東市偏遠地區瓦斯差價，一戶補助最低額度一人一年四桶僅五十二元，上限是九人計十九桶補助四百九十四元，錢不多卻要準備證件申請，三分之二選擇放棄！到六月底申請截止，只有一萬多件提出；市公所希望改由源頭貼補配送業者。

能源局為了縮小偏遠地區與原住民族部落的桶裝瓦斯零售價格差距，辦理桶裝瓦斯用戶補助，按村里瓦斯行與住家距離訂出補助價差，每戶按人口數，最低一人四桶，最高九人計十九桶核算補助金額。

最少一年才52元 油錢划不來

台東市四十六里，去年共有卅七里一萬多戶符合標準，一桶才補助廿六元，總計發出三百多萬元補助；今年除既有的里外，新增七里，但新增的里每桶才補助十三元，也就是單人一戶的，只能獲五十二元補助，但想拿到這筆錢，該準備的證件一樣也不能少，若住郊區，送件往返光油錢就划不來。

市公所原民課說，全市符合資格的戶數近四萬戶，申請作業到六月底已截止，實際申請件數還未統計完成，但估計在一萬件出頭，幾乎有三分之二放棄。

地方怨擾民 能源局不改補助方式

市長張國洲說，瓦斯補助立意良善，但錢不多，卻相當擾民，市公所為了市民權益，動員的人力也十可觀，透過里鄰長發放及回收申請書，並依各戶人口預填申請內容，讓民眾只須送件，但因錢少，多數市民寧可放棄。

原民課長陳玉美說，這項政策的確「錢少事多」，公所過去就曾建議直接透過瓦斯行折價來達到補助目的，但未被能源局採納，所以也只能沿用家戶收件模式辦理。