〈南部〉（台南）水庫進帳多 二期稻作11日起供灌

2018-07-04

曾文、烏山頭 蓄水2.2億噸

〔記者王俊忠／台南報導〕六月下旬因台南地區與水庫集水區有明顯降雨進帳，水利署已解除台南第一階段限水措施，又連日來豪大雨挹注，不僅灌飽水公司南化水庫；曾文與烏山頭兩水庫蓄水明顯回升，嘉南農田水利會宣布第二期稻作從七月十一日起開始供灌，並訂出前四組灌區供灌時程。

嘉南農田水利會據曾文、烏山頭兩水庫到七月三日蓄水量，曾文為一億七千二百四十五萬噸、烏山頭四千六百五十八萬噸，合計近二億二千萬噸。灌溉股長李建志說，雖然近二．二億噸的蓄水距兩水庫滿庫還有一大段距離，但水情真的較之前曾文只剩約二千萬噸存水好得很多！為此再調整二期稻作供灌計畫，也希望兩水庫持續有雨水入庫。

原本六月廿一日嘉南農田水利會對曾文、烏山頭兩水庫灌區召開會議檢討先擬定前三小組灌區今年第二期作水稻灌溉計畫，第一組（新化區五三九九公頃）、第二組（麻豆、佳里區七五四四公頃）及第三組（麻豆、新營及朴子區八掌溪支線系統八八七九公頃）都從七月十一日起供灌。

增加嘉義朴子16日起供灌

嘉南水利會考量近期台南相繼降下豪雨，曾文、烏山頭兩水庫蓄水量大幅回升，經檢討增加第四組（嘉義、朴子區面積四六八四公頃）從七月十六日起供灌。第五組（新化、麻豆、新營區一○○五七公頃）、第六組（嘉義、朴子區七七八六公頃）這兩組供灌時程，日後會視後續水庫水情狀況滾動檢討再研訂供水時程。