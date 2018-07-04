〈南部〉高市去年10大易肇事路口 中山、中安路口重登榜首

2018-07-04

主因未保持安全車距

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警察局公佈去年十大易肇事路口，二○一三年至二○一五年連續三年蟬聯易肇事路口榜首的中山四路、中安四路口，前年一度被大中一路、民族一路路口取代，去年又重登第一。交通大隊分析，未保持安全車距是肇事主因，將加強取締。

交通大隊公佈去年十大易肇事路口，前年退居第三的中山四路、中安四路口（前鎮區，一一一件）再登榜首，不僅如此，今年前半年仍持續領先所有路口；第二名民族一路、十全一路口（三民區，九十八件），前年還不在前十名，去年竟然大躍進到第二名。

前年榜首的大中一路、民族一路口（左營區，九十一件），去年回到第三名；第四名也是首度登榜的危險路口，中正一路、高速公路交流道下（苓雅區）；第五名則是前鎮區的中山四路、凱旋四路口。

排行第六至十名的路口分別為：九如一路、大順二路口（三民區）；九如一路、高速公路口（三民區）；過埤路、鳳頂路口（鳳山區）；大順三路、建國一路口（苓雅區）；中山四路、五甲三路口（前鎮區），總計十大易肇事路口共發生八四六件車禍。

交通大隊分析十大易肇事路口肇因，未保持行車安全距離仍是最大原因，去年共發生一五七件，其次是行車疏忽一二二件，轉彎未依規定、未依規定讓車分居第三、四名，兩者違規僅一件差距而已。

汽車追撞汽車最多

警方指出，易肇事路口第一名的車輛型態，以汽車追撞汽車最多，其次是汽車追撞機車，第三名則是機車互撞車禍。

警方表示，十大易肇事路口的形成，不少是因路口的特性，將評估硬體設施增修改善；不過，駕駛人的心態與耐性也須調整、提升，更要有守法精神，勿存僥倖心態，員警也將加強站崗、取締。