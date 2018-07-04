〈南部〉富興社區生態豐富 池上居民留下紀錄

2018-07-04

和林務局合作 架攝影機

〔記者王秀亭／台東報導〕池上鄉富興社區位於海岸山脈山腳下，因人為干擾少，保有豐富生態，卻尋無相關文獻紀錄。社區居民與林務局合作，透過山區、水田生態調查，盼讓農業與生態共融、友善環境。

富興社區發展協會專案執行林國欽表示，富興社區雖位在山與溪流間，年輕人對周遭環境一無所知，只從耆老口述中得知山區、田間物種豐富，查詢相關資料，多數記錄中央山脈，海岸山脈付之闕如。

調查山區動物、水田環境

協會三年前以植物生態調查做為開端，第二年架起攝影機，進一步調查在山區活動的動物，曾記錄到藍腹鷴、食蟹蠓等珍稀野生動物，還發現山羌在一九七縣道旁的民宅附近出沒。

今年進入第三年，將觀察重心移至核心聚落，直接將攝影機架設在聚落周邊的陸橋下，林國欽說，溪流是昆蟲、動物從山上到田裡的生態廊道，透過記錄，有助得知哪些生物會出現社區周遭，進一步了解田邊生態為何會吸引生物前來，與社區的傳統文化有何關聯，未來應如何兼顧農業、保育與傳統文化，達到共同生活動環境。

林國欽指出，隨傳統文化、自然環境漸流失、改變，這一代有責任將其記錄，並傳承下一代，在林務局台東林管處協助下，進行水田生態調查，推動里山倡議，參與淺山保育工作。

林管處關山工作站技士陳宗駿說，水田生態調查需要社區居民協助完成，才能進一步了解在生活上應如何改善，才能讓動物和社區居民一起生活，例如減少使用除草劑或老鼠藥等。