〈南部〉高屏溪漂流木 大雨沖至小琉球

2018-07-04

白沙港雜物多 交通輪難停靠

〔記者陳彥廷／屏東報導〕氣象局昨天發布屏東縣的大豪雨特報，屏東沿海低漥鄉鎮至今已三天都發生零星淹水，淹淹退退令人不勝其擾；高屏溪上游的漂流木夾雜著垃圾被大雨沖下，竟長驅直入離島小琉球白沙觀光漁港，交通輪又因泊區雜物過多導致吸水散熱效率不足，冷氣頻跳機，恐衝擊暑假觀光旺季。

西南氣流昨天再為屏東帶來強降雨，屏東的新園、佳冬及林邊測站昨天就測得全台前三名雨量，截至下午六點，分別降下約兩百毫米雨量，各地紛傳災情，台十七線嗂仔口橋再度積水，車輛行經激起大片水花，機車通過險象環生。

小琉球洪姓鄉民昨天到白沙港查看，靠近港口就聞到腐朽味，放目所及是一片楬色的漂流木夾雜著布袋蓮及垃圾，「有點噁心」，她說，雨後漂流木較常漂到沙灘，颱風才會沖進港口，這幾天沒有颱風竟沖到港口令人意外。

船上冷氣跳機 恐衝擊暑假觀光

小琉球這兩天旅遊不旺，加上大雨又不斷從高屏溪上游帶來漂流木、布袋蓮等，交通輪除因港區雜物太多難停靠，又會被雜物卡在吸水口，吸水散熱效率大減，就傳出有交通輪冷氣跳機。半潛艇業者也因為港區都是漂流木無法出港，昨天暫停遊程。

屏東縣政府海洋及漁業管理所長吳憲昌表示，去年協調由縣政府撥款補助鄉公所清除港區水域內雜物，建議琉球鄉公所一次調派多台怪手進入港區，或以竹筏網起這些雜質，讓觀光漁港的交通回復順暢。

琉球鄉公所昨天下午調請工作小組前往港區清除漂流木等雜物，不過因為範圍太大、數量太多，恐怕仍需兩、三天時間才能清除。