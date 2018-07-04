〈台北都會〉台北好看好買又好吃 搶客「菲」來不可

2018-07-04

前進菲律賓 推旅遊產品優惠

〔記者周彥妤／台北報導〕台灣去年十一月對菲律賓開放免簽，來台旅遊人次成長逾六成，台北市觀光傳播局看準觀光市場熱絡，昨首度結合台灣餐飲業者組成「美食軍團」，前進菲國召開記者會，除公開菲律賓網紅Mikey Bustos填詞、演唱台北美食觀光MV〈My New Crushie〉，並宣布推出旅遊產品優惠，邀請菲客前來台北大快朵頤，預計七月五日於當地開賣。

觀傳局副局長陳譽馨說，這是北市首次邀請國外藝人為台北美食「發聲」，以世大運主題曲為旋律，搭配俏皮又琅琅上口的歌詞，呈現台北美食之都「好看好買又好吃」特性。

Mikey Bustos也在現場親自演唱歌曲，他說，為拍攝MV，在台北吃了好多美食，包括牛肉麵、芒果冰、炸雞，還有名聞遐邇的小籠包、臭豆腐，有機會還想再一飽口福，遍嚐台北街頭小吃。

結合餐飲業者組美食軍團

觀傳局表示，前進菲國的「美食軍團」，都是備受歡迎的業者，包括麥味登、馬辣麻辣鍋、聖瑪莉、思慕昔芒果雪花冰、康青龍人文茶飲、台北意舍酒店招牌美食、阿舍食堂、炸雞大獅等。

規劃親子美食文化等主題遊程

觀傳局也提到，推出的旅遊產品優惠，包括菲律賓知名捷龍旅行社的機加酒優惠，搭配素有航空界精品之稱的長榮航空，以及來台北必搭乘的雙層觀光巴士，以優惠價格規劃親子、美食、文化等不同主題遊程，預計七月五日於菲律賓開賣，並有限量北北基好玩卡與限量FUN TAIPEI驚喜包，盼讓菲國旅客從搭機到行程結束，都能感受台北無窮魅力。