〈台北都會〉柯布局四大公司人事 畜產董座被爆涉賄選

2018-07-04

去年農會選舉 葉文忠涉賄選被起訴

〔記者郭安家、黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲被民進黨分手後，透過副市長陳景峻積極布局台北農產運銷、畜產、花卉、漁產等四大公司人事，繼日前保住花卉公司副董事長呂瀅瀅後，近日又與國民黨籍的台北市農會理事長莊龍彥、士林地方勢力結盟，同意士林農會理事長葉文忠成為畜產公司董事長，未料，葉昨被爆料去年三月涉入期約賄選。

柯：市府不能當太上皇 尊重公司決議

對此，柯文哲昨上午受訪表示，四大公司相關業務，他是讓副市長陳景峻處理，而北市府還是尊重公司決議，由公司董事去選出董事長，市府也不能指定誰可以當，誰不可以當，市府不能當太上皇；媒體進一步追問，葉文忠涉及賄選遭起訴，柯則低調未回應。記者昨去電陳景峻，陳未接記者電話，無法取得進一步回應。

士林農會為台北畜產公司第二股東，士林農會派系又可分為莊龍彥為首的系統、士林農會前理事長郭萬清系統，去年三月全國農會董監事改選，莊派的葉文忠、郭派的馬鄒枝即角逐士林農會理事長選舉。

當時農會選舉操盤人士指出，士林農會有卅九位會員代表，選出理事、理事長，原本郭派掌握廿席會員代表，莊派僅十九席，其中曾姓會員代表原為郭派人馬、曾的兒子還被郭派「栽培」任農會新聞部主任。

該人士指出，葉文忠卻涉嫌期約賄選，以總幹事一職為代價，尋求曾姓父子支持，結果莊派反而獲得二十席、郭派僅獲十九席，葉文忠當選理事長，曾的兒子也擔任總幹事。東窗事發後，葉、曾姓父子等四人被起訴；諷刺的是，葉文忠現在又擔任畜產公司董事長、曾姓兒子任畜產公司董事，另一位被起訴的會員則任畜產公司監察人。

漁產董座被視為柯家軍 花卉副董也保住

另一方面，漁產公司已於今年三月舉行改選，董事長黃俊誠、總經理陳志芳均留任；黃在二○一四年選舉時挺柯文哲，被視為柯家軍。至於花卉公司也在六月改選，董事長由花商代表李明聰接棒，民進黨籍前台北市議員、副董事長呂瀅瀅一度傳出要被花卉公司其他派系撤換，陳景峻日前也證實他已和該派系「溝通」，最終呂仍順利保住副董職務。

而台北農產運銷公司最大股東是官股，北市府、農委會持有比例相同，但柯文哲、陳景峻與公司總經理吳音寧關係緊張，柯日前放話願意買下其他股份、「以後北農總經理我決定」，還要求政風處對吳查帳，但農委會、民進黨力挺吳，也讓吳保住總經理職，到選前除非吳音寧自行請辭，否則不會再有人事異動。