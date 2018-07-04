〈台北都會〉蘇貞昌抓缺失 檢視湳仔溝

2018-07-04

〔記者何玉華、邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌「市政抓BUG @」（市政抓缺失）臉書直播，昨天到板橋區湳仔溝大觀橋段檢視，他批評市府十年來花了十四．七億元整治卻看不到成果，現場又髒又臭、欄杆腐壞，不只工程有問題，連管理都出問題。

蘇貞昌看到落葉、垃圾、狗大便，周邊的護欄基座腐爛搖晃，部分花圃乾枯，還有堤防毀損後用塑膠繩圍著，他感慨小孩子來玩非常危險，散步運動的時間卻看不到人。

他表示，湳仔溝位於板橋市中心，是板橋區唯一開蓋的河流，市府十年來疏於維護，理應親水的空間卻因惡臭而無法發揮親水功能，硬體建設也沒有好好維護，浪費這個好地方；他說，當選後要打造親水城市，不論河堤景觀、親水空間的品質或河岸種植的樹木，他都會好好維護。

市府︰派員整理、定期巡查

對此，市府水利局副局長諶錫輝回應說，每天派員整理湳仔溝環境、定期巡查沿岸設備，木欄杆約六公尺要修繕，昨天已進場施作，約十天後完成。從二○○七年提出環境營造、污染源削減、底泥處理三階段整治計畫，前兩階段已完成，二○一六年起辦理第三階段共分三期的底泥處理工程，一、二期已完工，從上游延續到鐵路橋河段，水流速明顯增快、臭味消散許多，今年底可望完成全段河道改善。

另外，蘇貞昌昨天也到鶯歌區拜訪「台灣陶瓷產業振興青年會」，他向有「台灣首席拉坯師」的蔡俊偉學習手拉坯花瓶，驚嘆連連；他表示，擔任台北縣長時打造鶯歌陶瓷博物館、老街改造、舉辦陶瓷嘉年華活動，當選後會集結全世界陶藝大師互相切磋技藝，舉辦國際陶藝大師競賽，讓鶯歌升級、陶瓷產業風華再現，讓「文化被保存，城市要美學，創造商機，打造鶯歌2.0！」