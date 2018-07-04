〈台北都會〉瑞芳美食廣場重營業 天天抽消費券

2018-07-04

至21日止 每週日送電視、冰箱及腳踏車

〔記者林欣漢／新北報導〕位於瑞芳火車站正對面的瑞芳美食廣場，今年四月起斥資一千萬餘元重新整修，六月恢復營業，即起至七月廿一日止舉辦摸彩活動，只要消費滿一百元就可獲得摸彩券，每天有廿位幸運兒，可獲得二百元美食廣場消費券，每週日還送電視、電冰箱及腳踏車。

斥資逾千萬整修 多家攤商獲名攤認證

瑞芳美食廣場原名瑞芳第二市場美食街，從早上六點到晚上十二點都有店家營業，不乏四、五十年歷史的老店，從早餐的清粥小菜到消夜的快炒，中式的蚵仔煎到西式的披薩，樣樣齊全，美食薈萃，去年獲得經濟部四星優良市集認證，市場裡也有多家攤商得到名攤認證，假日常見人潮摩肩擦踵的盛況。

民眾反映冷氣空調不足 再新設冷氣扇

市議員林裔綺表示，重新裝修後的瑞芳美食廣場，提供消費者更舒適的用餐環境，日前有民眾及攤商反映用餐時間人多的時候，冷氣空調不足，用餐時常滿頭大汗，昨天已新設四台冷氣扇，另外還有些工項，也陸續在完成當中，歡迎民眾暑假造訪瑞芳美食廣場，享用美食還有機會獲得大獎。

新北市政府市場處長謝俊隆指出，瑞芳美食廣場是水金九地區的交通樞紐，過去為了提供民眾更舒適的消費空間，不斷針對市場環境做小幅度整修，今年與攤商建立共識，暫停營業、整修，包含全面更換冷氣風管、天花板管線整理及拉高、地板更新等，並增設電子看板、無線網路等設施，後續還將辦理市場內環境及攤位改造，希望能給國內外旅客一個更舒適的消費環境。