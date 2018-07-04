〈台北都會〉全台首座平溪龍興宮 打造7米高天燈金爐

2018-07-04

〔記者林欣漢／新北報導〕全台第一座天燈造型金爐！

斥資500萬 金爐上張貼在地景點

在新北市平溪區十分寮的龍興宮建廟已一百六十三年歷史，廟裡代表神明財庫的金爐，使用多年出現裂縫，龍興宮主委胡熙穆結合天燈意象，請廠商設計七公尺高的天燈造型金爐，並在金爐上張貼十分瀑布、靜安橋等在地景點壁紙；金爐裡也有乾坤，用的是高溫可達一千一百度的焚化設備，能大幅降低燃燒紙錢造成的空污問題。

相傳清朝年間福建泉州惠安縣一帶海水倒灌，糧食嚴重匱乏，胡姓宗親渡海來台在平溪十分寮定居，據新北市民政局統計，十分寮最大的姓氏為「胡」姓，十分里內超過七成民眾都姓胡，位於十分街上的龍興宮，就是胡姓宗族的信仰中心。

胡熙穆表示，龍興宮於一八五五年咸豐年間落成，供奉蔡、張、李、許四府王爺，早年居民在廟前畫符咒、放天燈，向天神祈福，演變成現在元宵節放天燈祈福的傳統。

龍興宮舊有金爐自一九八三年使用至今，近期出現裂縫，安全堪慮，今年接任主委的胡熙穆，考量兼顧環保政策與信仰習俗，在平溪區公所輔導下斥資五百萬元，歷時半年打造七公尺高的天燈金爐。

15分鐘達千度 避免黑煙、飛灰

負責打造天燈金爐的英富工業專案經理潘宜德指出，一般的傳統金爐採用耐火磚，溫度最高七、八百度，用久了灰渣、黑煙多，較不環保，這座天燈金爐是全電腦自動化控制水冷式，溫度能很快提升，十五分鐘即可達到一千度，充分供氧燃燒完全，就不會有黑煙、飛灰的問題。

昨天燃控等系統都設定完成，開始實際測試燃燒金紙，預計週五上午十一點舉行開爐儀式，有免費天燈及自助式平安餐。胡熙穆說，在天燈發源地平溪十分寮打造天燈金爐，期許創造景觀新亮點，歡迎遊客前來拍照打卡，拜王爺求庇佑，闔家平安。