〈台北都會〉歧視身障生？ 學校桌椅貼「智能不足」標籤

2018-07-04

啟智學校輪椅寫「病人輪椅」

〔記者郭安家／台北報導〕在多數學校，特教兒、身心障礙生與一般生共用教室享有平等的受教權，但家長卻發現，台北市教育局設置輔具桌，長期以來在桌子明顯處貼標籤，寫著「智能不足教具」，令身障生很受傷；且不少輔具過了五年使用期限，經家長反映後，教育局上週才趕緊回收過期輔具。台北市議員李慶鋒昨更指出，教育局恐怕已違反「身心障礙者權益保障法」。

教局：管理不嚴格將改善

台北市教育局特殊教育科科長張政忠回應，過去特教輔具管理不嚴格，用字遣詞「以很簡單的方式表明」，現在要注意到人家感受，以後就不會用了，免得讓身心障礙者心裡不舒服。

對於上週起回收過期輔具，張政忠表示，北區輔具資源中心隨時都會進行調查，每年都會汰換、採購新輔具，並非上週才進行回收。但他也坦言，有學生畢業，部分學校沒有繳回輔具，繼續放在學校，可能就這樣過期、使用比較久。

台灣身心障礙兒童權利促進會理事長周淑菁說，她發現有學校輔具使用長達九年，質疑教育局、北區輔具資源中心是否有做清查列管，「輔具用到壞掉才換，標使用年限有意義嗎？」教育局今將舉辦「創新多元特教‧發展卓越服務—局長與特殊教育家長有約」座談會，日前她將此問題寫進提問單，巧的是，上週有學校被通知要回收過期輔具。

周淑菁也說，最近發現她女兒用了九年的特製桌子，明顯處竟貼上財產名稱「智能不足教具」，就連台北市立啟智學校的電動輪椅也有標籤寫著「病人輪椅」，是極為不當的醫療名稱。歧視性用詞每天陪伴孩子們，教育局過去卻未覺得不妥，中央、地方政府都有問題，「難道北區輔具資源中心，以後要改叫北區智能不足輔具中心嗎？」

議員：恐違反身障者保障法

李慶鋒說，教育局在財產清單中稱輔具為「特製課桌椅」，而「智能不足教具」名稱是依據主計處財物標準分類中「機械及設備分類明細表」的定義，相關單位顯然思慮欠周。根據「身心障礙者權益保障法」，身心障礙者之人格及合法權益，應受尊重及保障，對其接受教育、醫療等權益，不得有歧視之對待，違者可處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰；盼北市府儘快改善全市輔具。