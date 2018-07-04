〈台北都會〉維護行人安全 淡水學府路海砂屋架防護網

2018-07-04

住戶對重建無共識 市府委外耐震評估

〔記者陳心瑜／新北報導〕位於淡水區中正東路和學府路口的東來大廈為海砂屋，但住戶對於重建尚無共識，目前由新北市政府工務局委外進行耐震詳細評估，盼加速凝聚住戶意見，但期間常有混凝土塊落下，管委會在東來大廈架起防護網，六月底已完工，避免波及往來捷運淡水站的人潮。

新北市政府工務局使用管理科長李冠德表示，原規劃將中正東路、學府路口的行人穿越道移往一百米外的中正東路五十一巷口，讓行人繞道。

不過，經過與住戶協調，最後決定採用對行人動線影響較小的方案，也曾建議管委會自費在道路旁興建施工圍籬，讓行人免於被掉落物砸傷，但管委會因「經費不足」而作罷。

東來大廈一九八九年落成，工務局二○一二年認定為建議拆除重建之高氯離子建築物，多次發生磁磚、水泥塊甚至女兒牆掉落意外，甚至有小貨車停放在騎樓時地面突然陷落、地下室外露，八十七名所有權人共同遭開罰六萬元。不過，部分住戶不願繳罰單，共同提出訴願。目前在訴願委員會審理階段，結果最快八月出爐。

李冠德表示，為維護行人安全，管委會利用公共基金在一、二樓間架設一米半寬的防護網，並同時建議租用一樓店面的業者停止使用，目前位於學府路和中正東路間的商家已決定停租。