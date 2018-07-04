〈台北都會〉重陽橋下河堤彩繪 覽淡水美景

2018-07-04

「淡水八景」發想 彩繪13處風景

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府高灘地工程管理處利用三重重陽橋下河堤牆面，以「淡水八景」為發想，繪出淡水特色景致，在短短的兩百公尺內飽覽淡水美景，包括漁人碼頭醉人的晚霞或壯闊的關渡大橋，吸引不少民眾駐足合影。

新北高灘處營運企劃科科長宋明勳說，彩繪以淡水特色美景為主題，請繪師以三Ｄ技法彩繪出紅樹林、關渡大橋、觀音山吐霧、海口景觀、滬尾偕醫館、牛津學堂、英國領事館、紅毛城、前淡水關稅司官邸、滬尾砲台（北門鎖鑰）、淡水河口、漁人碼頭觀景步道和情人橋等十三處淡水美景。

宋明勳說，重陽橋橫跨淡水河，彩繪以淡水八景為發想，但「淡水八景」為清同治年間《淡水廳志》所列，如今部分景致已不存在或位於台北市內，因此僅繪出仍然可見且位於新北市境內的風景，包括「戍台夕陽」紅毛城、「坌嶺吐霧」觀音山和「淡江吼濤」，另外再選出十處具有代表性的淡水風景。

宋明勳說，彩繪長約兩百公尺、高四公尺，耗時約兩週完工，已經於六月廿七日完工，經費為九十八萬元。

揮別水泥牆面 民眾搶拍新貌

市議員李坤城表示，日前不少民眾反映這段河堤牆面灰暗，現在增添彩繪後，終於揮別灰暗的水泥牆面，甚至還沒完工時，就可見到不少民眾搶先拍照，相信來訪民眾都能感受到全新的河岸風貌。

宋明勳說，除了重陽橋下的彩繪牆外，另外有板橋的華江橋下「新北上河圖」、往大漢溪方向的「十大傳世名畫」、中和華中橋下的「恐龍主題壁畫」，這些彩繪牆於夜晚點上路燈時，更增加區域的明亮度，很適合親子合影留念。