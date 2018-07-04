〈北部〉8天8夜夏戀嘉年華 50組藝人將獻唱

2018-07-04

〔記者王峻祺／花蓮報導〕「二○一八夏戀嘉年華」七日正式登場，為期八天八夜的演唱會，預計將有五十組藝人輪番獻唱，卡司包括羅志祥、潘瑋柏、盧廣仲、白冰冰等人，為全台最大的夏季音樂盛會揭開序幕。

夏戀嘉年華將於七日至十四日、每晚七時起，在花蓮市六期重劃區登場，偶像藝人邱勝翊昨出席記者會開唱，還請現場粉絲品嘗花蓮名產，並力邀全台遊客一起聽歌、吃美食，振興花蓮觀光。

花蓮縣副縣長蔡運煌表示，夏戀嘉年華活動邁入第十七屆，七日至十四日每晚七時起，均有小巨蛋演唱會等級的巨星壓軸表演，總計超過五十組藝人共襄盛舉，除有年輕朋友喜愛的羅志祥、潘瑋柏、盧廣仲、A-LIN、玖壹壹、八三夭、炎亞綸等人外，還安排白冰冰、翁立友獻唱多首老歌。

民眾今年只要在活動現場，打卡上傳對二○一八夏戀嘉年華「告白宣言」的照片圖文至個人Facebook、Instagram或Twitter專頁，並設為公開、標記「＃2018夏戀嘉年華」，就有機會獲得當日壓軸歌手的親筆簽名照。

演唱會也將透過MTV台、影音平台Vidol、Youtube、三立綜合台、洄瀾有線電視等平台全程轉播；台鐵預計在演唱會開幕及閉幕二日，加開火車班次疏運旅客，方便民眾參與全台最大夏季音樂盛會。