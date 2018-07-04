〈北部〉1年施工350天 五結中正路怨聲載道

2018-07-04

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉中正路一到三段是縣內南北向交通動脈，因施作羅東地區污水下水道工程，路面長期圍籬施工，造成交通打結；許多用路人抱怨「扣掉春節連假、颱風天，一年施工三百五十天」；縣府說，已緊盯進度盼儘速完工。

五結鄉中正路一到三段隸屬省道台九線，雙向各有兩線道，全長二．四公里，沿線店家、住戶密集，是宜蘭市通往羅東鎮主要道路；承攬羅東地區污水下水道包商沿路開挖，已施工好幾年，用路人覺得完工日遙遙無期，大罵「到底還要挖多久」？

行駛工區急切外車道 險象環生

用路人俞小姐投訴，包商今天在南下路段圍籬，明天換北上施工；本月在一段開挖，下個月移往二段繼續做，宜蘭監理站前方路口幾乎沒停過，南、北向的內車道被圍起來，只剩外車道可行駛，車子開到工區緊急切往外車道，險象環生。

五結鄉籍宜蘭縣議員張明華說，五結鄉中正路的污水下水道工程，由宜蘭縣政府發包，施工期間影響交通，沿線挖挖補補，路面回填痕跡宛如補丁，他要求縣府督促包商加快腳步趕快完工。

縣府：地質複雜 施工難度高

縣府工務處回應，羅東地區污水下水道工程在五結鄉有兩個標案，由於地質複雜、地下水豐沛，施工難度高，預計今年底完成中正路一、二段主幹管工程，中正路三段將在明年五月底完工。

工務處說，這段期間請包商做好工區安全及交通警示措施，必要時派人協助疏導車流，縣府緊盯施工進度，希望如期完成。