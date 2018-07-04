〈北部〉大里國小校長遴選爭議逆轉 陳金德：不重選

2018-07-04

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣大里國小校長遴選，頭城鎮民代表會副主席尤瑞傑被推派為遴選委員，宜蘭縣教師職業工會指控違反地制法「民代不宜兼任遴委」規定，縣府教育處亦坦承瑕疪決定重辦遴選。昨天卻出現逆轉，代理縣長陳金德認為，「不宜」並非「不得」兼任，沒有違法問題，不必重辦遴選；教師工會抨擊未依法行政，將行文教育部請求解釋。

大里國小校長遴選，家長會推派尤瑞傑擔任遴委，教師工會發表聲明，指地方制度法明訂「地方民代不宜兼任校長遴選委員」，遴選過程違法無效。縣府教育處坦言，發給各校遴選注意事項特別提醒遴委不得有民代身分，遴選程序確有瑕疵，決定重辦遴選。

民代兼任遴委 陳金德：未違法

縣府昨召開縣務會議，陳金德有不同看法，他說，教育處函文只是行政指導，不具法律位階，而依地制法、教育部函示及宜蘭縣國中小學校長遴選作業要點，均未規定民代不得兼任遴委，所謂「不宜」並非不「得」，沒有強制力，遴選過程或有瑕疵，但並未違法。

陳金德指出，縣府請政風處調查遴選投票結果，校長遴選委員會九名委員，有八票贊成、一票反對，通過新任校長鄭適慶的聘用，就算尤瑞傑資格有爭議，剔除他的投票還有七票贊成，並不影響遴選結果，依據行政程序法仍屬有效，因此不再重新遴選。

「如果要規範民代不得兼任，應該法制化，才不會爭議。」陳金德說，部分縣市已有相關規定，他要求教育處在「校長遴選作業要點」，明訂民代或縣議員不得兼任遴委，這樣才有法令依據，在未法制化前，不重辦遴選才是依法行政。

教師工會批非法 將行文中央解釋

教師工會理事長鄭祺怡抨擊陳金德法理常識缺乏，從來不想依法行政，整個事件荒腔走板，縣府教育處昨是今非，完全沒有立場。她說，大里國小校長遴選組織非法就是非法，遴選效果自然無效，陳金德推翻教育處認定，只想便宜行事，此例一開影響層面遍及全台，民代可干預校長遴選，茲事體大，工會將行文教育部與內政部請求解釋。